Mass Effect avrebbe potuto ricevere uno spin-off con un protagonista alla Han Solo di Star Wars (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BioWare ha svelato che una volta stava lavorando a uno spin-off di Mass Effect con personaggi moralmente "più grigi" come Han Solo di Star Wars. Parlando con The Gamer, l'allora direttore dello sviluppo Dorian Kieken ha detto che dopo il primo titolo di Mass Effect distribuito nel 2007, l'azienda stava pensando a nuovi concept per i futuri giochi della serie. "Abbiamo esplorato un concept di gioco nel 2008, un po' dopo la distribuzione del primo ME, in cui si interpretava un tipo di personaggio in stile Han Solo in un gioco ispirato a Star Control nell'universo di Mass Effect", ha detto Kieken. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BioWare ha svelato che una volta stava lavorando a uno-off dicon personaggi moralmente "più grigi" come Handi. Parlando con The Gamer, l'allora direttore dello sviluppo Dorian Kieken ha detto che dopo il primo titolo didistribuito nel 2007, l'azienda stava pensando a nuovi concept per i futuri giochi della serie. "Abbiamo esplorato un concept di gioco nel 2008, un po' dopo la distribuzione del primo ME, in cui si interpretava un tipo di personaggio in stile Hanin un gioco ispirato aControl nell'universo di", ha detto Kieken. Leggi altro...

tuttoteKit : Mass Effect: Legendary Edition, svelata la data di uscita #BioWare #MassEffectLegendaryEdition #PC #PS4 #PS5… - PlanetR7_ : Mass Effect: BioWare voleva realizzare uno spin-off ispirato ad Han Solo di Star Wars - italiatopgames : Mass Effect Legendary Edition – Day One e Nuovo Trailer - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition: al via le prenotazioni, svelati i requisiti ufficiali - infoitscienza : I requisiti PC di Mass Effect Legendary Edition non sono proibitivi -