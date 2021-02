Maradona | online il VIDEO prima della sua morte | “Va tutto bene”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una testata argentina ha pubblicato l’ultimoche ritrae in vita Diego. Nella breve clip, destinata al suo medico, l’ex Dies appare provato e stanco mentre mangia a casa… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

edizionislam : 'Nel nome di Diego' di Franco Esposito e Dario Torromeo, da giovedì 28 gennaio in libreria e nei siti di vendita on… -

I telefoni cellulari del neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov, principali imputati nel caso che indaga sulla morte di Diego Maradona per presunto omicidio colposo, hanno ...Una testata argentina ha pubblicato l'ultimo video che ritrae in vita Diego Maradona. Nella breve clip, destinata al suo medico, l'ex Dies appare provato e stanco mentre mangia a casa sua. Diego ...