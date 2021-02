Lucas Mello | la dolce dedica a Dayane prima del tragico episodio

Leggi su chenews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)fratellopoche oredi morire avevato delle bellissime parole alla gieffina sui social: scopriamole insieme. foto facebookproprio in queste ore sta vivendo un momento davvero drammatico a seguito della notizia della prematura scomparsa del giovane fratello, morto a soli ventisette anni a seguito di un incidente stradale in Brasile. A comunicargli tutto è stato proprio Juliano, l’altro fratello della giovane che dopo essere uscita dal confessionale ha ricevuto il grande abbraccio di tutti i componenti della casa che si sono stretti intorno a lei, cercando di darle man forte. Al momento come risulta dalla nota diffusa dal Grande Fratello Vip, la modella ha momentaneamente lasciato la casa, quello che non può ...