(Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Gente che ha preso i voti promettendo “fanculi” a. Poi ha governato con chiunque, dai nazisti dell’Illinois agli efficientissimi Zingaretti di Podemos Magnana, portando il paese all’ingovernabilità e allo stallo in tre anni. Ecco, questa gente, davanti a uno col curriculum di Mario Draghi, dice «”mmm…gnè”». Così, in un lungo post su Instagram, attacca il M5s. Quella del comico è una vera e propria invettivail MoVimento fondato dal suo collega Grillo e ora guidato da Di Maio per interposto reggente. Post disu Instagram «Ha perso pezzi distribuendo transfughi ini partiti presenti – ha detto ancora-. Ha fatto ministro uno che pensava che i vaccini facessero venire ...

zazarein68 : RT @Adnkronos: .@LucaBizzarri attacca il #M5s: 'Promesso 'fanculi' e poi governato con chiunque'' - Adnkronos : .@LucaBizzarri attacca il #M5s: 'Promesso 'fanculi' e poi governato con chiunque'' - SecolodItalia1 : Luca Bizzarri contro il M5S: «Dicevano “fanculo” a tutti e piazzavano ministri analfabeti» - massimatri : @LucaBizzarri La sinistra riparta da Luca Bizzarri - matteornati : Visto che se ne parla molto. Eccovi un po di dati su Clubhouse. Perchè è figo? Perchè finisci una sera a parlare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Bizzarri

Adnkronos

L'account Twitter del Quirinale quello del comicoe quello di Mario Calabresi. Escludendo il Quirinale, che naturalmente mantiene una comunicazione istituzionale, sia il comico che il ...Credit:Carlino / Alessandra Mastronardi, 76th Venice Film Festival Sono iniziate a Roma le ... Produttori Rai Lorenzae Gianluca Casagrande. Scritto da Graziano Diana e Chiara Laudani, ...In seguito al colloquio con il Presidente della Camera, preso atto della situazione, Mattarella ha tenuto un discorso ,del quale abbiamo realizzato la word cloud, alla nazione nel quale ha ricordato i ...La Libreria Alberi d'Acqua non rinuncia agli incontri con gli autori on line. Lo fa in autonomia, ma anche ospitando sui suoi canali social le proposte organizzate da «Libri da asporto»: oggi 3 febbra ...