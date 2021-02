La violenza della polizia non ferma la droga in Brasile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il paese ha scelto la strada della repressione contro il traffico di stupefacenti, ma il sistema non funziona: il potere dei criminali è cresciuto e sono aumentate le vittime innocenti. Settimo episodio della serie Stato alterato. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il paese ha scelto la stradarepressione contro il traffico di stupefacenti, ma il sistema non funziona: il potere dei criminali è cresciuto e sono aumentate le vittime innocenti. Settimo episodioserie Stato alterato. Leggi

