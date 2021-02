(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa sera, mercoledì 3, su Rai 2 andrà in onda lade La. Si tratta di un docu-reality incentrato su un gruppo diche si cimentano nell’esperienza militare. Non c’è una collocazione temporale, mentre la location è una zona immersa nella natura e circondata dal verde a Levico, in provincia di Trento. Nellavedremo che i concorrenti verranno raggiunti da 8membri, i quali dovranno integrarsi nel gruppo e collaborare insieme agli altri per perseguire gli scopi comuni. In tale episodio vedremo il crearsi di nuove alleanze, amori e dinamiche di spicco. Scopriamo, dunque, tutto quello che accadrà. La...

tuttopuntotv : La Caserma anticipazioni seconda puntata, 3 febbraio: arrivano 8 nuovi ragazzi - CorriereCitta : Anticipazioni La Caserma 3 febbraio: chi sono i nuovi 8 concorrenti e cosa succede nelle nuova puntata #lacaserma… - cheTVfa : #LaCaserma – 3 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI seconda puntata - MichiamoVi : RT @DanieleMignardi: La Caserma, seconda puntata domani su @rai2: canale, orario e anticipazioni su @skuolanet - DanieleMignardi : La Caserma, seconda puntata domani su @rai2: canale, orario e anticipazioni su @skuolanet -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma anticipazioni

Tutto pronto per un'altra imperdibile puntata del nuovo docu - reality di Rai 2, La, in onda questa sera a partire dalle 21.20. Nel secondo appuntamento inarrivano altri 8 nuovi ragazzi , pronti a indossare la divisa militare a mettersi alla prova. Niente lezioni di matematica o italiano per loro, ma vere e proprie prove fisiche, di coraggio.LAE DIRETTA PUNTATA 3 FEBBRAIO Dopo l'ottimo debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 2.268.000 spettatori e il 9.9%, mercoledì 3 febbraio, con la voce narrante di Simone ...Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del nuovo docu-reality di Rai 2, La Caserma, in onda questa sera a partire dalle 21.20. Nel secondo appuntamento in caserma arrivano altri 8 nuovi ragazzi ...Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 3 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Hope confessa a sua madre di aver ucciso Thomas!