Il Rettore di Firenze aspetta che Conte torni a lavorare: "Ha dato lustro all'Università" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il professore Giuseppe Conte ha portato il suo contributo al servizio del Paese e lo ha fatto con grande competenza e con una precisa statura morale. Ha svolto il suo compito di presidente del Consiglio al meglio, come gli ha sempre richiesto l’alto ruolo ricoperto”. Lo ha detto all’Adnkronos il professore Luigi Dei, Rettore dell’Università di Firenze, Ateneo dove il capo del governo uscente è professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche. L’incarico di presidente del Consiglio dei Ministri svolto da Conte, sottolinea il Rettore Dei, ha dato “sicuramente lustro alla nostra Università ed ha rappresentato un elemento di orgoglio per l’Ateneo”. “La nostra Università ha avuto ed ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il professore Giuseppeha portato il suo contributo al servizio del Paese e lo ha fatto con grande competenza e con una precisa statura morale. Ha svolto il suo compito di presidente del Consiglio al meglio, come gli ha sempre richiesto l’alto ruolo ricoperto”. Lo ha detto all’Adnkronos il professore Luigi Dei,dell’di, Ateneo dove il capo del governo uscente è professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche. L’incarico di presidente del Consiglio dei Ministri svolto da, sottolinea ilDei, ha“sicuramentealla nostraed ha rappresentato un elemento di orgoglio per l’Ateneo”. “La nostraha avuto ed ha ...

HuffPostItalia : Il Rettore di Firenze aspetta che Conte torni a lavorare: 'Ha dato lustro all'Università' - MarmoAColazione : RT @Kataklinsmann: In una telefonata con mio suocero sono riuscito a carpire i nomi di tutti i farmaci che prende. Ad Acido Ursodesossicoli… - FrancyBertuzzi : RT @Kataklinsmann: In una telefonata con mio suocero sono riuscito a carpire i nomi di tutti i farmaci che prende. Ad Acido Ursodesossicoli… - Kataklinsmann : In una telefonata con mio suocero sono riuscito a carpire i nomi di tutti i farmaci che prende. Ad Acido Ursodesoss… - morini1712 : RT @Libero_official: L'università di #Firenze è pronta a riammettere il professore Giuseppe #Conte dopo la sua esperienza a Palazzo Chigi:… -