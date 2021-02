Governo | Moscovici | ' Draghi può essere l' uomo che serve per l' Italia nel 2021'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Marioè una delle personalità le più straordinarie che ho potuto incontrate. Nel 2012 è stato l'che serviva per l'euro, puòl'cheper l'nelse ottiene 'l'unità' che auspica. Buona fortuna e coraggio Mario". Ad affermarlo, in un tweet, è il presidente della Corte dei Conti francese ed ex Commissario Ue all'Economia, Pierredopo che Marioha accettato l'incarico a presidente del Consiglio con riserva.

