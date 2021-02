Folla fuori dal Palas per il concorsone: il posto fisso val bene il rischio di assembramenti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) PESARO - Un'atmosfera che non si respirava dai tempi prepandemia quella che ieri ha caratterizzato la pesarese Vitrifrigo Arena con migliaia di candidati assiepati ai cancelli sperando nel colpo della ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) PESARO - Un'atmosfera che non si respirava dai tempi prepandemia quella che ieri ha caratterizzato la pesarese Vitrifrigo Arena con migliaia di candidati assiepati ai cancelli sperando nel colpo della ...

bhgai : La folla fuori da san siro. Però poi lamentiamoci. - _andrea_carta : Era proprio necessaria la folla fuori lo stadio? Saranno gli stessi che poi rompono per la zona arancio, rossa e via discorrendo. - VonricFontana : Venivi innanzi uscendo dalla notte recavi fiori in mano ora uscirai fuori da una folla confusa, da un tumulto di pa… - ZScjZb1CGOtmkhP : RT @Dida_ti: E poi...lá fuori tra la folla...incontri chi riesce a farti sognare... #goodnight ? #DìDellaMerla con un film #VentagliDiPar… - Scotch46585745 : RT @Dida_ti: E poi...lá fuori tra la folla...incontri chi riesce a farti sognare... #goodnight ? #DìDellaMerla con un film #VentagliDiPar… -