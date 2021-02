Diego Maradona, l’ultimo video prima della morte: “Sono un po’ ammaccato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La morte di Diego Armando Maradona è stata un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo dello sport e tutti gli appassionati di calcio. L’ex fuoriclasse di Napoli e Argentina si era operato al cervello appena un mese prima e durante il giorno del suo 60° compleanno aveva ringraziato i fan per gli auguri. Sembrava che l’operazione fosse andata per il meglio e che ancora una volta El Diego avrebbe ingannato la morte. A causa di uno stile di vita tutt’altro che salutare, infatti, Maradona era stato ricoverato già in diverse altre occasioni, lasciando la legione di fan ed il mondo intero con il fiato sospeso. Negli ultimi anni, però, l’ex calciatore aveva deciso di dare un taglio ai brutti vizi e seguire un regime di vita più salutare. Sia per allontanare lo spettro ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) LadiArmandoè stata un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo dello sport e tutti gli appassionati di calcio. L’ex fuoriclasse di Napoli e Argentina si era operato al cervello appena un mesee durante il giorno del suo 60° compleanno aveva ringraziato i fan per gli auguri. Sembrava che l’operazione fosse andata per il meglio e che ancora una volta Elavrebbe ingannato la. A causa di uno stile di vita tutt’altro che salutare, infatti,era stato ricoverato già in diverse altre occasioni, lasciando la legione di fan ed il mondo intero con il fiato sospeso. Negli ultimi anni, però, l’ex calciatore aveva deciso di dare un taglio ai brutti vizi e seguire un regime di vita più salutare. Sia per allontanare lo spettro ...

