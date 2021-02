Covid-19 | scuola chiusa a Cava de’ Tirreni | 4 alunni | un docente e un collaboratore positivi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – Il sindaco dide’, Vincenzo Servalli, con Ordinanza n° 62 del 3 febbraio 2021, ha disposto la chiusura dellaprimaria di Epitaffio ubicata in via Gaudio Maiori per giorni 10 a far data dal 4 febbraio 2021 con immediata sospensione dell’attività didattica in presenza e contemporanea attivazione della didattica a distanza (DAD). Come si legge nell’ordinanza sono risultatial-19, 4, 1e 1scolastico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.