Coronavirus | Aifa verso ok a due anticorpi monoclonali con limitazioni

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - verso il via libera agli anticorpi monoclonali in Italia. La Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, ancora riunita, dovrebbe dare l'ok all'uso di due anticorpi. Dovrebbero esserci alcune limitazioni al loro utilizzo sui pazienti in linea con quelle previste in Canada. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute da fonti qualificate.

