Coppa Italia, Napoli con la difesa a 3: "Cambio modulo causa rosa stanca"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Questa sera il Napoli affronterà l'Atalanta nel match di andata della Semifinale della Coppa Italia. Per l'occasione Gattuso ha deciso di schierare la difesa a 3 con Maksimovic al fianco di Koulibaly e Manolas. Una scelta che quindi porta irrimediabilmente il Napoli a cambiare tipo di gioco. Non ci si potrà affidare infatti all'estro di Zielinski ma si punterà molto sulla difesa e la ripartenza veloce. In effetti il duo di centrocampo Bakayoko e Demme avranno il compito di dare una mano alla retroguardia e di far ripartire il più velocemente possibile l'azione sfruttando la velocità dei 3 piccoletti là davanti: Politano, Insigne e Lozano. Se invece dovesse essere schierato Andrea Petagna dal 1 minuto allora ecco che ci sarà spazio anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Milan, buone notizie per Kjaer. Confermata lesione per Brahim Diaz

Dopo gli infortuni accusati nel derby di Coppa Italia contro l'Inter dello scorso 26 gennaio, Simon Kjaer e Brahim Diaz hanno svolto dei nuovi esami di controllo. Per il difensore centrale danese, che aveva riscontrato dei problemi muscolari ...

Risultati Coppa Italia Primavera/ Milan e Roma eliminati agli ottavi di finale

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: TUTTI I VERDETTI Abbiamo il quadro completo dei risultati Coppa Italia Primavera per quanto riguarda gli ottavi di finale. In copertina l'imprevista sconfitta casalinga della ...

Coppa Italia Inter Sito Ufficiale Juve, il recupero di Dybala procede: ecco quando torna in gruppo. E Ramsey sembra pronto al rientro

Per sapere e per capire chi e come sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida di sabato contro la Roma. LE CONDIZIONI - Aaron, infortunatosi il giorno dopo la gara con la Sampdoria in allenament ...

Santacroce: "Serviva una punta, c'è solo Petagna. Cambiare Gattuso? Una stupidata"

Un cambio di tecnico in corsa sarebbe una stupidata. Su Radio Crc è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli ...

