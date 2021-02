«Con il Covid situazione difficile per Suning» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Massimo Moratti è tornato a parlare di Inter e della possibile cessione del club nerazzurro da parte di Suning. Lo ha fatto intervenendo a firenzeviola.it, dove l’ex presidente del club milanese ha detto la sua sul possibile passaggio di proprietà. «Non me l’aspettavo, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette Suning L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Massimo Moratti è tornato a parlare di Inter e della possibile cessione del club nerazzurro da parte di. Lo ha fatto intervenendo a firenzeviola.it, dove l’ex presidente del club milanese ha detto la sua sul possibile passaggio di proprietà. «Non me l’aspettavo, ma del resto questaper tutto il mondo metteL'articolo

AntoVitiello : #Milan, primo allenamento con la squadra per #Calhanoglu post Covid, domani esami per #Kjaer e #Diaz - Antonio_Tajani : #GuidoBertolaso responsabile per i vaccini in Lombardia rappresenta un'ottima scelta. Un interlocutore serio e prep… - gualtierieurope : Cordiale telefonata con @JanetYellen, Segretaria al Tesoro dell’Amministrazione Biden. Reciproca volontà di collabo… - Pasqual93933931 : Italiani ?? Se non siete periti con il covid, Non abbiate timore, è arrivato supermario, come lo chiama la ( sig.ra… - MassimoScotto93 : @ParticipioPart Il problema era l'anno scorso. E l'anno scorso non puntare su Ancelotti per quelli che poi sarebber… -