Come funziona Pedigreender | l’app di incontri per cani e gatti

(Foto: Pedigreender)Anche per gli animali domestici il 2020 è stato un anno complicato per le relazioni sociali con la pandemia da Covid-19 che ha reso pressoché impossibile mantenere le belle abitudini Come la visita al parco per giocare gli amici e, soprattutto, per poter trovare l'anima gemella. Ma, così Come per gli umani, anche per cani e gatti può venire in soccorso la tecnologia: Pedigreender è un'app di dating per i pet e funziona esattamente Come Tinder. Tutto ruota attorno alla ricerca della giusta affinità e la dinamica è quella ben nota degli swipe verso destra per dire "sì, mi piace" o verso sinistra per passare all'utente successivo. Quando due account hanno espresso preferenza incrociata allora scatta il cosiddetto match e ci si può ...

