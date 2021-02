Come addormentarsi velocemente: trucchi per prendere sonno in 1 minuto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I trucchi per prendere sonno velocemente. Le tecniche usate dai marines, i metodi per rilassarsi e addormentarsi in pochi minuti addormentarsi velocemente è possibile: ecco ComeTi rigiri da una parte all’altra del letto, sbuffi, aspetti, poi guardi l’orologio. E’ notte fonda e non riesci ad addormentarti. E se sei particolarmente suscettibile e vedi che ore sono ti verrà ancora più ansia. Un cane che si morde la coda. E ti tiene sveglio senza riuscire a prendere sonno. L’insonnia è un problema comunissimo e se non è dovuto a determinate patologie o all’uso di farmaci è da imputare all’ansia e alle preoccupazioni. Sono infatti i problemi a tenerci svegli innescando però un circolo vizioso molto ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Iper. Le tecniche usate dai marines, i metodi per rilassarsi ein pochi minutiè possibile: eccoTi rigiri da una parte all’altra del letto, sbuffi, aspetti, poi guardi l’orologio. E’ notte fonda e non riesci ad addormentarti. E se sei particolarmente suscettibile e vedi che ore sono ti verrà ancora più ansia. Un cane che si morde la coda. E ti tiene sveglio senza riuscire a. L’insonnia è un problema comunissimo e se non è dovuto a determinate patologie o all’uso di farmaci è da imputare all’ansia e alle preoccupazioni. Sono infatti i problemi a tenerci svegli innescando però un circolo vizioso molto ...

ggdarcangelo : ma le persone che non bevono caffè come fanno a non addormentarsi ovunque? - kkaedemiyake : come sarebbe bello addormentarsi e non svegliarsi più - writingvee : RT @Icyhun: Ma come fa Tommaso ad addormentarsi così in fretta? Un attimo fa andava in giro con l'ukulele. MA BEATO LUI #TZVIP - Icyhun : Ma come fa Tommaso ad addormentarsi così in fretta? Un attimo fa andava in giro con l'ukulele. MA BEATO LUI #TZVIP - Marzius821 : @witch_please Io non posso neanche dare la colpa a lui. Mi ha fatto girare le palle come sempre per addormentarsi m… -