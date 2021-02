Chi è Draghi? Il suo prestigioso curriculum parla per lui (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica lo chiama a salvare il paese e lui risponde. L'ex numero uno della Banca d'Italia e della Bce è l'artefice della sopravvivenza dell'euro, ma non solo Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica lo chiama a salvare il paese e lui risponde. L'ex numero uno della Banca d'Italia e della Bce è l'artefice della sopravvivenza dell'euro, ma non solo

mariocalabresi : Al di là di tutti i ragionamenti, di chi ha vinto e chi ha perso, la sostanza è che nella situazione più difficile… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - riotta : Se alla fine invece del Conte III ci sarà il Draghi I chi si sgolava 'una crisi sul nulla in pandemiaaa!' avrà da dire sbagliavo no? - TarquiniSandro : RT @perchetendenza: #vileaffarista: Per chi ricorda queste parole di Francesco Cossiga su Mario Draghi - roma_paoletta : @andreapurgatori Non sono brava come te con le parabole. Dico solo che da tutta questa storia, creata per meri inte… -