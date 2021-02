Battlefield 6 sarà rivelato questa primavera

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) È passato molto tempo da quando è uscito un nuovo gioco di. L'ultimo gioco,5, è stato lanciato nel settembre del 2018, rendendo questo divario il più lungo tra i giochi della serie. Ma sembra ci siano buone notizie per i fan dello shooter: EA ha confermato che un nuovouscirà questo autunno e. Durante la conference call di EA, il CEO di Andrew Wilson ha detto che ulteriori informazioni sulla "prossima esperienza di", previsto per le prossime feste, saranno rivelate "nei mesi a venire".è la prima notizia che otteniamo suda novembre, quando Wilson ha detto che il gioco avrà delle enormi dimensioni. Il CEO ha ribadito ...

amantecnologia : quale sarà lo sviluppatore di quest’ultimo. Ricordiamo Sledgehammer Games durante il periodo covid ha assunto oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield sarà

Genova Gay

... come Red Dead Redemption 2 e1. Sebbene si trattasse semplicemente di "Collector Box" ... se c'è una cosa però che può dimostrare, è che il mercato fisico, seppur messo in difficoltà,......piede nel castello dove è stata istituita la più famosa scuola di magia e di stregoneriaun ... Horizon: Forbidden West , Hitman 3 (in arrivo il 20 gennaio 2021),6 , Far Cry 6 (uscita ...