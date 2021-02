Amici 2021, il daytime di Maria De Filippi arriva su Amazon Prime Video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amici in streaming su Amazon Prime Video, a dare l’annuncio di questo nuovo accordo è stato il sito internet Davide Maggio. A quanto pare le puntate del daytime, del tanto amato talent show, saranno visibili sulla piattaforma streaming di Amazon. Maria De Filippi aveva parlato di questa eventualità in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, al quotidiano aveva spiegato: “Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe”. E ora, a quanto pare, quelle parole si stanno per trasformare in realtà con l’arrivo del daytime della popolare trasmissione in streaming su Amazon Prime Video. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 febbraio 2021)in streaming su, a dare l’annuncio di questo nuovo accordo è stato il sito internet Davide Maggio. A quanto pare le puntate del, del tanto amato talent show, saranno visibili sulla piattaforma streaming diDeaveva parlato di questa eventualità in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, al quotidiano aveva spiegato: “Sono convinta che seandasse sunon toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe”. E ora, a quanto pare, quelle parole si stanno per trasformare in realtà con l’arrivo deldella popolare trasmissione in streaming su. ...

