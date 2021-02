Zaki, il legale conferma: 'Altri 45 giorni di carcere' (Di martedì 2 febbraio 2021) Per Patrick Zaki è stato deciso un 'rinnovo della detenzione preventiva di 45 giorni per diffusione di notizie false': lo ha detto il suo legale, confermando le notizie circolate lunedì. 'La Procura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Per Patrickè stato deciso un 'rinnovo della detenzione preventiva di 45per diffusione di notizie false': lo ha detto il suondo le notizie circolate lunedì. 'La Procura ...

Agenzia_Ansa : #Egitto, caso #Zaki: fonte giudiziaria conferma, altri 45 giorni in carcere. Per la Procura valide le giustificazi… - TgLa7 : #Zaki, legale: udienza si e' svolta, esito domani. Nasrallah, speriamo in una scarcerazione - TgLa7 : #Zaki : legale conferma, altri 45 giorni di carcere - DanielaLantieri : RT @RiccardoNoury: Decisione crudele e inumana. #PatrickZaki : fonte giudiziaria conferma, altri 45 giorni carcere - Emilia-Romagna - https… - Fabrizi10443351 : RT @Agenzia_Ansa: Egitto, altri 45 giorni di carcere per Patrick #Zaki Lo riferisce una sua legale dopo le indiscrezioni circolate ieri #AN… -