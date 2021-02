VIDEO Inter-Juventus 1-2 Highlights, gol e sintesi: Ronaldo guida i bianconeri nella semifinale d’andata di Coppa Italia (Di martedì 2 febbraio 2021) Una sfida ad altissima tensione, ricca di emozioni. È andata in scena a San Siro la semifinale di andata di Coppa Italia: la Juventus è riuscita ad imporsi in rimonta, grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo, per 2-1 sull’Inter. Spettacolo sin dal primo tempo, con i nerazzurri in vantaggio al 9? con la rete di Lautaro Martinez. Poi però si è scatenato Cristiano Ronaldo: doppietta per il portoghese, prima con un rigore, poi sfruttando un gravissimo malinteso tra Bastoni ed Handanovic. nella ripresa i nerazzurri hanno alzato la pressione, andando più volte vicini al pareggio. Andiamo a rivivere l’incontro con gli Highlights e tutti i gol. Highlights Inter-Juventus 1-2 IL GOL DEL ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Una sfida ad altissima tensione, ricca di emozioni. È andata in scena a San Siro ladi andata di: laè riuscita ad imporsi in rimonta, grazie ad una doppietta di Cristiano, per 2-1 sull’. Spettacolo sin dal primo tempo, con i nerazzurri in vantaggio al 9? con la rete di Lautaro Martinez. Poi però si è scatenato Cristiano: doppietta per il portoghese, prima con un rigore, poi sfruttando un gravissimo malinteso tra Bastoni ed Handanovic.ripresa i nerazzurri hanno alzato la pressione, andando più volte vicini al pareggio. Andiamo a rivivere l’incontro con glie tutti i gol.1-2 IL GOL DEL ...

