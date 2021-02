Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 18:45 (Di martedì 2 febbraio 2021) Viabilità DEL 02 FEBBRAIO 2021 ORE 18.35 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA In ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE SULLA Roma-FIUMICINO, PER I LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, VERSO L’EUR E LA CHIUSURA TRA VIA DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN DIREZIONE DI QUESTULTIMA SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE SARA’ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021)DEL 02 FEBBRAIOORE 18.35 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA In ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE SULLA-FIUMICINO, PER I LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, VERSO L’EUR E LA CHIUSURA TRA VIA DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN DIREZIONE DI QUESTULTIMA SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE SARA’ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-02-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Via di Acqua Bullicante chiusa altezza via Sampiero di Bastelica per dissesto del manto stradale,… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Senso unico su via La Spezia dall'8 febbraio

Da lunedì 8 febbraio nuova viabilità su via La Spezia dove proseguono i lavori per la riqualificazione dell'area. La strada diventerà a senso unico di marcia da via Monza a piazzale Appio. Il cambiamento precederà la ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 02 - 2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 02 FEBBRAIO 2021 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL ...SU VIALE DEI ROMAGNOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA ROMA - ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 Da lunedì 8 febbraio nuovasu via La Spezia dove proseguono i lavori per la riqualificazione dell'area. La strada diventerà a senso unico di marcia da via Monza a piazzale Appio. Il cambiamento precederà la ...DEL 02 FEBBRAIO 2021 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL ...SU VIALE DEI ROMAGNOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA- ...