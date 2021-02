Un Posto al Sole, il pubblico in rivolta: “Ma cosa state combinando?” (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ tempo di cambiamenti ad Un Posto al Sole e la cosa non sta affatto piacendo ai telespettatori più affezionati. Nelle ultime settimane, gli autori della soap napoletana hanno mandato via Nina Soldano, attrice che interpreta Marina Giordano, e si pensa che siano pronti a salutare altri personaggi storici. Tuttavia, la produzione ha fatto ritornare Nunzio Cammarota, il figlioccio di Franco Boschi. Sta di fatto che quest’ultima scelta ha fatto infuriare il pubblico, in quanto l’attore che lo interpreta è stato cambiato. Un Posto al Sole: rivoluzione in arrivo Sta succedendo di tutte nelle ultime settimane di Un Posto al Sole. Le anticipazioni rivelano grandi cambiamenti e i rumors confermano che ben presto altri personaggi storici abbandoneranno la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ tempo di cambiamenti ad Unale lanon sta affatto piacendo ai telespettatori più affezionati. Nelle ultime settimane, gli autori della soap napoletana hanno mandato via Nina Soldano, attrice che interpreta Marina Giordano, e si pensa che siano pronti a salutare altri personaggi storici. Tuttavia, la produzione ha fatto ritornare Nunzio Cammarota, il figlioccio di Franco Boschi. Sta di fatto che quest’ultima scelta ha fatto infuriare il, in quanto l’attore che lo interpreta è stato cambiato. Unal: rivoluzione in arrivo Sta succedendo di tutte nelle ultime settimane di Unal. Le anticipazioni rivelano grandi cambiamenti e i rumors confermano che ben presto altri personaggi storici abbandoneranno la ...

