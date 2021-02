(Di martedì 2 febbraio 2021) In questi giorni concitati colpisce che uno dei driver, talvolta il principale, del discorso politico è dato dai. E questo nonostante icontinuino a non dare buona prova di sé. Non serve andare lontani nel tempo, o citare elezioni in cui il loro fallimento è stato clamoroso (la Brexit, la prima elezione di Trump, e parzialmente anche quella di Biden), ma basta restare alle ultime elezioni regionali di un anno fa, quando le previsioni parlavano di un 4 a 2 a favore del centro-destra, con qualche previsione di 5 a 1, mentre è finita 3 a 3. Parliamo di elezioni del presidente della regione, non di un piccolo scarto sul risultato di una lista. Insomma, sappiamo che isbagliano, e tuttavia rimangono la Bibbia (sbagliata) del discorso politico e delle strategie dei leader, almeno secondo l’interpretazione di ...

politiciOOC : RT @HuffPostItalia: Se i sondaggi guidano la politica - Tiziana99296006 : Interessante... #AvantisenzaConte #ForzaRenzi Se i sondaggi guidano la politica (di A. Preiti) - HuffPostItalia : Se i sondaggi guidano la politica -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggi guidano

L'HuffPost

politici di Nando Pagnoncelli di inizio 2021 rispondono a una domanda importante: come sono ... Bene anche le quattro forze politiche chela maggioranza del Paese, migliorate nel ...Siamo in guerra ma coloro cheil Paese non pensano alla ricostruzione. Mi sembrano marziani,... Per Fdi, invece, è stato un anno glorioso: secondo i, i consensi sono passati dal 10 al ...In questi giorni concitati colpisce che uno dei driver, talvolta il principale, del discorso politico è dato dai sondaggi. E questo nonostante i sondaggi continuino a non dare buona prova di ...La didattica digitale ha garantito, durante il lockdown da marzo a giugno 2020, l'insegnamento nelle scuole italiane.