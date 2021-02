Rugani saluta Rennes: “Mi sento in colpa di come sono andate le cose” (Di martedì 2 febbraio 2021) Con un post sui social, Daniele Rugani, difensore appena acquistato dal Cagliari in prestito dalla Juventus, ha salutato Rennes, dove è stato in prestito nel girone di andata. Queste le parole del difensore: “Mi sento davvero in colpa per come sono andate le cose. Un infortunio mi ha messo fuori gioco fin dall’inizio, ma voglio ringraziare il club e i miei compagni di squadra che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Gli ultimi quattro mesi in una città che mi ha messo a mio agio è stata un’esperienza che conserverei sempre nel mio cuore”. Je me sens vraiement mal pour la façon dont les choses se sont déroulées. Une blessure m’a mis hors jeu dès le début,… Pubblicato da Daniele Rugani su Martedì 2 ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Con un post sui social, Daniele, difensore appena acquistato dal Cagliari in prestito dalla Juventus, hato, dove è stato in prestito nel girone di andata. Queste le parole del difensore: “Midavvero inperle. Un infortunio mi ha messo fuori gioco fin dall’inizio, ma voglio ringraziare il club e i miei compagni di squadra che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Gli ultimi quattro mesi in una città che mi ha messo a mio agio è stata un’esperienza che conserverei sempre nel mio cuore”. Je me sens vraiement mal pour la façon dont les choses se sont déroulées. Une blessure m’a mis hors jeu dès le début,… Pubblicato da Danielesu Martedì 2 ...

sudistadoc : @CavBiancoNero3 @sscnapoli Da 50 milioni al Chelsea, in prestito al Rennes per poi andare al Cagliari. E tu hai anc… - Cagliari_1920 : Rugani saluta il Rennes: «Grazie per il sostegno, vi terrò nel cuore» - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Rugani saluta il Rennes: 'Mi sento davvero in colpa per come sono andate le cose ma ringrazio club e compagni' https://t… - zazoomblog : Rugani saluta il Rennes: «Vi terrò nel cuore» - #Rugani #saluta #Rennes: #terrò #cuore» - TUTTOJUVE_COM : Rugani saluta il Rennes: 'Mi sento davvero in colpa per come sono andate le cose ma ringrazio club e compagni' -