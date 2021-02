Renzi sta uscendo vincitore dalla crisi: questo è masochismo (Di martedì 2 febbraio 2021) di Antonio Marino Giorni fa, prima che Renzi ritirasse le ministre dal governo Conte 2, avevo scritto che Conte sarebbe dovuto andare in Aula a sbugiardare il senatore di Rignano, convinto che avrebbe avuto numeri a sufficienza per governare, senza più l’apporto decisivo di Italia Viva (o quanto meno, senza l’apporto di Renzi e dei fedelissimi Renziani). Ebbene, onestà intellettuale mi impone di dire che ad oggi, analizzando il dipanarsi dei fatti dal momento in cui Conte effettivamente andò alla conta in Camera e Senato fino al mandato esplorativo che il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito al presidente della Camera Fico, Renzi politicamente ha vinto. Ha vinto provocando una crisi folle, per un ego smisurato, per antipatia verso chi ha più consenso di lui nel Paese (ovvero quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) di Antonio Marino Giorni fa, prima cheritirasse le ministre dal governo Conte 2, avevo scritto che Conte sarebbe dovuto andare in Aula a sbugiardare il senatore di Rignano, convinto che avrebbe avuto numeri a sufficienza per governare, senza più l’apporto decisivo di Italia Viva (o quanto meno, senza l’apporto die dei fedelissimiani). Ebbene, onestà intellettuale mi impone di dire che ad oggi, analizzando il dipanarsi dei fatti dal momento in cui Conte effettivamente andò alla conta in Camera e Senato fino al mandato esplorativo che il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito al presidente della Camera Fico,politicamente ha vinto. Ha vinto provocando unafolle, per un ego smisurato, per antipatia verso chi ha più consenso di lui nel Paese (ovvero quasi ...

ferrazza : Renzi dice al Corriere che l’Arabia Saudita rappresenta un baluardo contro l’estremismo islamico. Evidentemente st… - Adnkronos : #Governo, Lezzi: 'Renzi stia fuori o il M5S non ci sta' - davidallegranti : La granitica posizione 'mai più con Renzi' si sta alleggerendo parecchio. - carloemme50 : @fenice_risorta @MastriTina Da dove deriverebbe questo automatismo per cui se a qualcuno non sta bene ciò che Renzi… - SplendorSolis00 : RT @AntonioSbraga: @lefrasidiosho 'A Se', te ce lo sai, pemme sei 'nfratello, ce mancherebbe: ma ce 'sta Renzi che già m'ha mannato er pape… -