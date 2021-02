Potenza, colpo in attacco: preso Fabio Mazzeo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Potenza - Fabio Mazzeo è un nome importante, nel panorama della Serie C : il suo acquisto da parte del Potenza non può che fare piacere ai tifosì rossoblù. L'esperto attaccante andrà a ricoprire il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è un nome importante, nel panorama della Serie C : il suo acquisto da parte delnon può che fare piacere ai tifosì rossoblù. L'esperto attaccante andrà a ricoprire il ...

POTENZA - Fabio Mazzeo è un nome importante, nel panorama della Serie C : il suo acquisto da parte del Potenza non può che fare piacere ai tifosì rossoblù. L'esperto attaccante andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Pietro Cianci , passato al Bari in questa sessione di calciomercato. Il club lucano ha ...

Fabio Mazzeo è il colpo del Potenza a mercato chiuso, come avevamo anticipato un'ora fa l'esperto attaccante ha scelto il club lucano dopo lo svincolo dal Livorno. Ai microfoni di ...

