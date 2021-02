Pecorino, il saluto strappalacrime al Catania: “Non si cancellano i sentimenti. Sono uno di voi…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Emanuele Pecorino lascia il Catania e raggiunge la Juventus U23. Un grande balzo in avanti nella carriera del giovane classe 2001 che nelle scorse ore ha firmato ufficialmente per i bianconeri dando inizio ad una nuova avventura senza, però, dimenticare le sue origini e la squadra rossazzurra. Sui social, ecco un post molto emozionante con parole al miele per città e tifoseria.Pecorino: il saluto al Cataniacaption id="attachment 1088425" align="alignnone" width="644" Pecorino (Instagram Pecorino)/caption"In questo momento così importante per la mia carriera e sul piano umano, lasciando la mia città e la società che mi ha cresciuto, provo sensazioni contrastanti e punto come sempre sulla sincerità, per salutare chi mi vuole bene e per cercare di farmi capire da tutti ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Emanuelelascia ile raggiunge la Juventus U23. Un grande balzo in avanti nella carriera del giovane classe 2001 che nelle scorse ore ha firmato ufficialmente per i bianconeri dando inizio ad una nuova avventura senza, però, dimenticare le sue origini e la squadra rossazzurra. Sui social, ecco un post molto emozionante con parole al miele per città e tifoseria.: ilalcaption id="attachment 1088425" align="alignnone" width="644"(Instagram)/caption"In questo momento così importante per la mia carriera e sul piano umano, lasciando la mia città e la società che mi ha cresciuto, provo sensazioni contrastanti e punto come sempre sulla sincerità, per salutare chi mi vuole bene e per cercare di farmi capire da tutti ...

ItaSportPress : Pecorino, il saluto strappalacrime al Catania: 'Non si cancellano i sentimenti. Sono uno di voi...' -… - infoitsport : Emanuele Pecorino è della Juventus, il saluto commosso al Catania sui social - freccettarossa : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia In certi ambienti non sbagli se fai di tutta l'erba, un fascio. Non fare il saluto,… -