Pasta con funghi, prosciutto cotto e crema di cavolfiore (Di martedì 2 febbraio 2021) Il primo che ti proponiamo oggi è un piatto robusto, ricco e saporoso, ideale per un pranzo in famiglia e che si sposa benissimo con un buon bicchiere di vino bianco o rosé. Trattandosi in buona sostanza di un piatto di Pasta, la preparazione richiede certo attenzione, ma non proprio capacità da chef. Insomma, ti può riuscire bene anche se sei di quelle persone che in cucina non ci mettono piede quasi mai. Gli ingredienti Per questo primo cremoso e di carattere, ti servono questi ingredienti: due etti di Pasta; 250 grammi di cavolfiori; due etti di funghi champignon; 80 grammi di prosciutto cotto; 100 millilitri di panna da cucina (una confezione); un quarto di cipolla; quattro cucchiaiate di olio extravergine di oliva; quanto basta di sale e pepe. Per preparazione fai così Dividi il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 2 febbraio 2021) Il primo che ti proponiamo oggi è un piatto robusto, ricco e saporoso, ideale per un pranzo in famiglia e che si sposa benissimo con un buon bicchiere di vino bianco o rosé. Trattandosi in buona sostanza di un piatto di, la preparazione richiede certo attenzione, ma non proprio capacità da chef. Insomma, ti può riuscire bene anche se sei di quelle persone che in cucina non ci mettono piede quasi mai. Gli ingredienti Per questo primo cremoso e di carattere, ti servono questi ingredienti: due etti di; 250 grammi di cavolfiori; due etti dichampignon; 80 grammi di; 100 millilitri di panna da cucina (una confezione); un quarto di cipolla; quattro cucchiaiate di olio extravergine di oliva; quanto basta di sale e pepe. Per preparazione fai così Dividi il ...

Biagio_Farbia : RT @VisitSicilyOP: Morbide paste a base di mandorle, con zucchero a velo, albumi e scorza di limone grattugiata. La pasta di mandorle è sen… - fefefede : incredibile che il folle amore che provo per la pasta con i ceci/lenticchie sia direttamente proporzionale all'odio… - Andrea73778174 : @sardegna_di Con la frittata con la pasta e la purpedda in bianco... oddio quanto mi piacciono.. - GildaPanariello : RT @canyamanitalian: Instagram story di Claudia Gerini che ci regala una foto sul set della pasta De Cecco con il nostro Can ? Ma quanto… - Vanessa54195757 : 'Eli guarda il sushi si fa così' 'Eli guarda come si stende la pasta sfoglia con la carta da forno' 'Eli metti il s… -