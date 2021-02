Napoli Atalanta, i convocati di Gasperini: out Kovalenko e Palomino (Di martedì 2 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Out Palomino Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Portieri: Gelmi, Rossi, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Gian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di Coppa Italia contro il. OutGian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di Coppa Italia contro il. Portieri: Gelmi, Rossi, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - ForzAzzurri1926 : ? NAPOLI-ATALANTA, COPPA ITALIA: I CONVOCATI DI GASPERINI >> - gaetanoporto : RT @sscnapoli: ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - CharlesOnwuakpa : RT @keneonwuakpa: È uscito l'episodio 161 de @Il_TerzoUomo: @GabrieleCats, @MicheleTossani e io abbiamo commentato le principali operazioni… - AngoloNews2018 : Scommesse semifinali di Coppa Italia, chi in finale tra Napoli e Atalanta? -