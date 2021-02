Myanmar, l'influencer fa aerobica in diretta mentre dietro di lei avviene il golpe dei militari (Di martedì 2 febbraio 2021) Sembra una normale video - lezione di aerobica, ma sullo sfondo è possibile osservare l'inizio del colpo di stato in Birmania (Myanmar). Sta facendo il giro del mondo il filmato pubblicato sui social ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Sembra una normale video - lezione di, ma sullo sfondo è possibile osservare l'inizio del colpo di stato in Birmania (). Sta facendo il giro del mondo il filmato pubblicato sui social ...

repubblica : L'influencer tiene il corso di aerobica mentre alle sue spalle avviene il colpo di Stato - CharmsuiteItaly : RT @abluce16: Ieri mentre influencer del Myanmar faceva aerobica collegata in streaming non si accorge che alle sue spalle sta partendo il… - abluce16 : Ieri mentre influencer del Myanmar faceva aerobica collegata in streaming non si accorge che alle sue spalle sta pa… - sergioverolebo1 : RT @repubblica: L'influencer tiene il corso di aerobica mentre alle sue spalle avviene il colpo di Stato - mapdig : #Myanmar: influencer tiene il corso di aerobica online: alle sue spalle avviene il colpo di Stato. Questo semplice… -