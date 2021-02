Monoclonali | è scontro tra Italia ed Europa Aifa | Usarle subito Ema | Prima altri studi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Francesca Angeli Palù: "Chiederò a Speranza un decreto urgente". Silvestri: Magrini non all'altezza Durotra scienziati sull'impiego degli anticorpiper la terapia di Sars Cov2. Un confronto sull'efficacia di questa cura e dunque la necessità di autorizzarla al più presto da parte dell'Ema si consuma con l', l'Agenzia del Farmacona, ma anche al suo interno. Da un lato il presidente dell', Giorgio Palù, eminente virologo. «Ho sottoposto al ministro l'utilizzo degli anticorpi già utilizzati inPaesi, spiegando che esiste la possibilità di un decreto d'urgenza, che ha sfruttato anche la Germania, in deroga alla validazione dell'Ema. - ricorda Palù- La legge lo prevede, gli anticorpisono salvavita e ...

Ultime Notizie dalla rete : Monoclonali scontro

ilGiornale.it

Losui vaccini, tra ritardi e annunci di tagli, sembra aver raggiunto un punto di caduta. ...potrebbero essere armi efficaci' Intanto già da questa settimana (in anticipo rispetto ...Era unoda cui non si usciva fuori. Alla fine ho fatto la norma che consente l'autorizzazione d'emergenza per usi diversi. La stessa che potrebbe autorizzare oggi i. C'è un ...Massimo Galli* I vaccini sono ragionevolmente sicuri. Io, asmatico fin da piccolo, non ho avuto alcun disturbo e il mio titolo anticorpale si è attestato su buoni livelli. Diverso il discorso per chi ...Duro scontro tra scienziati sull'impiego degli anticorpi monoclonali per la terapia di Sars Cov2. Un confronto sull'efficacia di questa cura e dunque la necessità di autorizzarla al più presto da part ...