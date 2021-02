L’odissea di Patrick Zaki non ha fine. Prolunga di un altro mese e mezzo la detenzione. Lo studente dell’Università di Bologna arrestato in Egitto quasi un anno fa (Di martedì 2 febbraio 2021) La custodia cautelare in carcere, in Egitto, di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto nel suo Paese (leggi l’articolo), con l’accusa di propaganda sovversiva, è stata Prolungata di altri 45 giorni. Il suo legale, Hoda Nasrallah, ha confermato all’Ansa le indiscrezioni circolate ieri. “E’ confermato”, si è limitata ad aggiungere al telefono. Lo studente e attivista per i diritti Lgbt è detenuto da quasi un anno, essendo stato arrestato il 7 febbraio 2020 mentre tornava in Egitto per una vacanza. Per Amnesty international Italia, al Cairo i diritti dei detenuti “valgono meno di zero”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) La custodia cautelare in carcere, in, di, lodidetenuto nel suo Paese (leggi l’articolo), con l’accusa di propaganda sovversiva, è statata di altri 45 giorni. Il suo legale, Hoda Nasrallah, ha confermato all’Ansa le indiscrezioni circolate ieri. “E’ confermato”, si è limitata ad aggiungere al telefono. Loe attivista per i diritti Lgbt è detenuto daun, essendo statoil 7 febbraio 2020 mentre tornava inper una vacanza. Per Amnesty international Italia, al Cairo i diritti dei detenuti “valgono meno di zero”. L'articolo LA NOTIZIA.

