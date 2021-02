LeBron James litiga con i tifosi degli Atlanta Hawks | gli arbitri allontanano i fan dagli spalti

(Di martedì 2 febbraio 2021)hato con alcunididurante la partita contro gli, vinta dai Los Angeles Lakers alla State Farm Arena. Un battibecco che alla fine ha spinto gliad allontanare i fan da bordocampo. La discussione è stata piuttosto accesa e il litigio, iniziato nell’ultimo quarto, è proseguito per diversi minuti tanto da spingere glia interrompere il match e chiedere agli uomini della sicurezza di intervenire per allontanare icoinvolti. Il fuoriclasse dei Lakers ha prima bisticciato con un uomo, poi con sua moglie. Tra le diverse critiche rivolte nel post-partita ai, anche quella di essersi presentati vicino al parquet con la mascherina abbassata. Dopo il match, ...

Merito dei 25 punti di Anthony Davis e ai 21 di. Per l'azzurro sei punti in 19' sul parquet. Milwaukee invece ha schiantato con un pesantissimo 134 - 106 Portland e continua a tallonare,...Chi è Juliana Carlos? Ecco la tifosa degli Atlanta Hawks che ha litigato condurante Hawks - Lakers ed è stata espulsa dall'arena Per una volta a prendersi le luci dei riflettori durante una partita dei Lakers non è stato(nonostante 21 punti, 7 ...Curioso episodio nella notte NBA, durante la partita tra Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers. Due tifosi della squadra di casa si sono infatti resi protagonisti di un battibecco con LeBron James, tanto ...Dopo oltre un mese di regular season è già tempo di valutazioni e ipotesi su come andranno le cose nel resto della stagione NBA: ecco le principali indicazioni fatte dagli esperti statunitensi, a part ...