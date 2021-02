IVS Group | partnership con società del Gruppo Enel su sistemi di pagamento

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – IVSquotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella gestione di distributori automatici, ha firmato un Memorandum of Understanding conX Financial Services e PayTipper (entrambedel) finalizzato allo sviluppo di diversi accordi di collaborazione nell’ambito dei servizi e deidi. In particolare, il memorandum prevede chele parti collaborino per l’abilitazione all’utilizzo deididiX Financial Services (carte di credito e AppX Pay) sulla rete dei distributori automatici di IVSin Italia, Spagna, Francia e Svizzera. L’accordo prevede inoltre di valutare ...