Inter-Juventus, le formazioni ufficiali (Di martedì 2 febbraio 2021) Semifinale di andata di Coppa Italia. A San Siro va in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri vogliono confermare il successo in campionato, la Juve riscattare quella opaca prestazione di alcune settimane fa. Inter senza Lukaku e Hakimi squalificati, Juve senza Dybala infortunato. Queste le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Semifinale di andata di Coppa Italia. A San Siro va in scena il derby d’Italia tra. I nerazzurri vogliono confermare il successo in campionato, la Juve riscattare quella opaca prestazione di alcune settimane fa.senza Lukaku e Hakimi squalificati, Juve senza Dybala infortunato. Queste le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte(4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

