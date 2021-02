Inter-Juventus, Conte: “Bianconeri messi alle corde, ma commesse due ingenuità. 1-2? Risultato bugiardo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo fatto due ingenuità che la Juventus ha sfruttato facendo il 2-1. Dobbiamo essere più cinici ma abbiamo creato tanto. Però contro la Juventus devi concretizzarlo: la prestazione è stata ottima, c'è solo il Risultato di negativo".Sono queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte che, Intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a margine del ko rimediato nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus a "San Siro", si è soffermato a parlare della prova offerta questa sera dai suoi: sconfitti con il Risultato di 1-2 dai Campioni d'Italia. "La Juventus l'abbiamo messa alle corde, dispiace perché meritavamo molto ma molto ma molto di più del ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo fatto dueche laha sfruttato facendo il 2-1. Dobbiamo essere più cinici ma abbiamo creato tanto. Però contro ladevi concretizzarlo: la prestazione è stata ottima, c'è solo ildi negativo".Sono queste le parole del tecnico nerazzurro Antonioche,venuto ai microfoni di "Rai Sport" a margine del ko rimediato nella semifinale di andata di Coppa Italia contro laa "San Siro", si è soffermato a parlare della prova offerta questa sera dai suoi: sconfitti con ildi 1-2 dai Campioni d'Italia. "Lal'abbiamo messa, dispiace perché meritavamo molto ma molto ma molto di più del ...

