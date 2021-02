Hertha Berlino, Khedira: «Voglio vincere e portare la mia esperienza» (Di martedì 2 febbraio 2021) Prime parole da calciatore dell’Hertha Berlino per Sami Khedira Dopo essere passato all’Hertha Berlino, Sami Khedira si presenta in conferenza stampa. Le parole del tedesco. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 BUNDESLIGA – «Sono stato dieci anni lontano dalla Bundesliga. Voglio giocare e assumermi responsabilità. Qui ho sentito enorme apprezzamento e una grande fiducia. Abbiamo una squadra giovane che ha un grande potenziale. Vorrei fare del mio meglio per aiutare la squadra a vincere!». SFIDA – «Amo le sfide. Che tu stia giocando per un titolo o per evitare la retrocessione, alla fine il calcio è sempre questione di vincere. Faccio parte della squadra e Voglio portare la mia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Prime parole da calciatore dell’per SamiDopo essere passato all’, Samisi presenta in conferenza stampa. Le parole del tedesco. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 BUNDESLIGA – «Sono stato dieci anni lontano dalla Bundesliga.giocare e assumermi responsabilità. Qui ho sentito enorme apprezzamento e una grande fiducia. Abbiamo una squadra giovane che ha un grande potenziale. Vorrei fare del mio meglio per aiutare la squadra a!». SFIDA – «Amo le sfide. Che tu stia giocando per un titolo o per evitare la retrocessione, alla fine il calcio è sempre questione di. Faccio parte della squadra ela mia ...

