Helgoland | il libro di Carlo Rovelli diventa una serie tv

(Di martedì 2 febbraio 2021), ildidedicato alla vita e all'opera del fisico Werner Heisenberg, diventerà unatv internazionale prodotta da AM Film e The Apartment di Lorenzo Mieli., il bestseller di, diventerà presto unatv. AM Film e The Apartment di Lorenzo Mieli, società del gruppo Fremantle, hanno acquisito i diritti delche racconta vita e scoperte di Werner Heisenberg, uno dei padri della fisica quantistica. In vetta alle classifiche in Italia dove è edito da Adelphi (e a breve in uscita in Inghilterra e nel resto del mondo)racconta quanto accaduto nel giugno del 1925, quando il ventitreenne Werner Heisenberg, affetto da febbre da fieno, si ...