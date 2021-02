Gomorra, palo in tv ma narcos nella realtà: attore arrestato per spaccio (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Faceva il “palo” nella celebre serie televisiva “Gomorra 2” ma nella vita reale era un narcos a tutti gli effetti. Tra le sedici persone arrestate oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito dell’indagine della DDA volto al contrasto del traffico internazionale di droga c’è anche Carlo Cuccia. Un 40enne di Tradate (Varese) che nell’episodio 11 di “Gomorra 2 la serie”, interpretava il ruolo del “palo”. Ma secondo le fiamme gialle lo stesso Cuccia, nella vita reale, era il referente italiano dei fornitori di droga spagnoli per conto della famiglia di narcotrafficanti Dannier di Secondigliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Faceva il “celebre serie televisiva “2” mavita reale era una tutti gli effetti. Tra le sedici persone arrestate oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito dell’indagine della DDA volto al contrasto del traffico internazionale di droga c’è anche Carlo Cuccia. Un 40enne di Tradate (Varese) che nell’episodio 11 di “2 la serie”, interpretava il ruolo del “”. Ma secondo le fiamme gialle lo stesso Cuccia,vita reale, era il referente italiano dei fornitori di droga spagnoli per conto della famiglia di narcotrafficanti Dannier di Secondigliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

