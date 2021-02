Figlia delle stelle (Di martedì 2 febbraio 2021) Un articolo estratto dal numero 95 di Wired, tutto dedicato a raccontare la Next Generation e i giovani talenti della Generazione Z * Mentre lavora al suo sogno di diventare astronauta, Linda Raimondo fa qualcosa di ancora più importante: cresce altri sognatori. A 21 anni, oltre a studiare Fisica all’Università di Torino, ha già scritto un libro, un po’ autobiografia un po’ manuale motivazionale, per bambini – Tra le stelle e un po’ più in là, pubblicato da Mondadori – condotto trasmissioni di divulgazione scientifica per teenager su Rai Gulp e, durante il lockdown del marzo scorso, ha lanciato un podcast, Osa esplorare – Ex astris, scientia, su Spreaker, in cui parla di innovazione, non solo in campo scientifico. Perché è importante fare divulgazione scientifica per bambini e adolescenti? “Sono il futuro del paese. Ho capito che la scuola non bastava quando, a 17 ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) Un articolo estratto dal numero 95 di Wired, tutto dedicato a raccontare la Next Generation e i giovani talenti della Generazione Z * Mentre lavora al suo sogno di diventare astronauta, Linda Raimondo fa qualcosa di ancora più importante: cresce altri sognatori. A 21 anni, oltre a studiare Fisica all’Università di Torino, ha già scritto un libro, un po’ autobiografia un po’ manuale motivazionale, per bambini – Tra lee un po’ più in là, pubblicato da Mondadori – condotto trasmissioni di divulgazione scientifica per teenager su Rai Gulp e, durante il lockdown del marzo scorso, ha lanciato un podcast, Osa esplorare – Ex astris, scientia, su Spreaker, in cui parla di innovazione, non solo in campo scientifico. Perché è importante fare divulgazione scientifica per bambini e adolescenti? “Sono il futuro del paese. Ho capito che la scuola non bastava quando, a 17 ...

