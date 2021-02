Egitto, caso Zaki: legale conferma altri 45 giorni di carcere (Di martedì 2 febbraio 2021) La custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick Zaki è stata prolungata di 45 giorni. Lo ha riferito all'Ansa una sua legale, Hoda Nasrallah, confermando indiscrezioni circolate lunedì. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) La custodia cautelare inindi Patrickè stata prolungata di 45. Lo ha riferito all'Ansa una sua, Hoda Nasrallah,ndo indiscrezioni circolate lunedì.

