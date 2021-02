Destruction AllStars | l' esclusiva PS5 disponibile da oggi gratis col Plus Il video gameplay a 4K e 60 fps

(Di martedì 2 febbraio 2021)è orainsu PlayStation 5 e un nuovoce lo mostra in azione in 4K a 60 fps sulla console next-gen. Ildella durata di quasi 7 minuti ci consente di entrare appieno nel mondo frenetico del gioco, in particolare nella modalità Mayhem che vede tutti contro tutti. "Domina le classifiche del fenomeno globale, lo spettacolare sport per guidatori estremi! Padroneggia la dura arte del combattimento a bordo di veicoli perfezionando tempismo, tattiche e abilità per infliggere una quantità colossale di danni, distruzione e devastazione in vivaci arene sparse per il mondo. Fai il pieno di distruzione dietro al volante o salta per l'arena in una spettacolare ...

A partire da oggi è disponibile , in esclusiva per PlayStation 5 (PS5),, un intenso titolo per guidatori estremi che porterà i giocatori a causare danni e distruzione in arene sparse in tutto il mondo.è disponibile fino al 5 ...... Contro Ultimate Edition - PlayStation 5 e PlayStation 4 Concrete Genie - PlayStation 4- PlayStation 5 (disponibile fino al 5 aprile 2021) Per saperne di più sulla line up Plus ...L'esclusiva PS5 Destruction AllStars è disponibile da oggi e gratis col Plus. Il video gameplay a 4K e 60 fps.Destructions AllStars è disponibile da oggi su PlayStation 5, incluso gratuitamente nel PS Plus: ecco il suo esplosivo trailer di lancio.