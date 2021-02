Cyberpunk 2077 ha ora la Survival Mode e 120 nuove missioni grazie a due nuove mod (Di martedì 2 febbraio 2021) Due nuove mod di Cyberpunk 2077 che sono state recentemente pubblicate online ampliano l'esperienza creata da CD Projekt Red con nuove meccaniche e contenuti. La prima di queste due mod è la mod Survival Mode. Questa mod introduce nuove meccaniche che richiedono ai giocatori di mantenere V nutrito e idratato, dando un nuovo valore a cibi e bevande. "Dovrete mantenere il personaggio nutrito e idratato per evitare che accadano cose brutte. La mod è ancora work in progress e sto cercando feedback su come migliorarla". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Duemod diche sono state recentemente pubblicate online ampliano l'esperienza creata da CD Projekt Red conmeccaniche e contenuti. La prima di queste due mod è la mod. Questa mod introducemeccaniche che richiedono ai giocatori di mantenere V nutrito e idratato, dando un nuovo valore a cibi e bevande. "Dovrete mantenere il personaggio nutrito e idratato per evitare che accadano cose brutte. La mod è ancora work in progress e sto cercando feedback su come migliorarla". Leggi altro...

