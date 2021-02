Coppa Europa, a Isola 2000 top ten per Thomas Belingheri (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo snowboard cross bergamasco guarda verso il futuro e si gode la crescita dei giovani talenti. I trionfi di Michela Moioli e la costanza di Sofia Belingheri stanno infatti trascinando un movimento in grande crescita che nei prossimi anni potrà fare affidamento anche su Thomas Belingheri. Reduce dalle prime uscite in Coppa del Mondo, il 23enne di Colere si è messo in luce sulle nevi di Isola 2000 durante la due giorni inaugurale di Coppa Europa. Ventiseiesimo il giorno precedente, il portacolori dello Scalve Boarder Team ha sfiorato l’accesso alle semifinali chiudendo la competizione in nona posizione. Discorso simile anche per Marika Savoldelli che lungo il pendio francese ha colto i primi punti nel circuito continentale. A segno nella prova FIS ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo snowboard cross bergamasco guarda verso il futuro e si gode la crescita dei giovani talenti. I trionfi di Michela Moioli e la costanza di Sofiastanno infatti trascinando un movimento in grande crescita che nei prossimi anni potrà fare affidamento anche su. Reduce dalle prime uscite indel Mondo, il 23enne di Colere si è messo in luce sulle nevi didurante la due giorni inaugurale di. Ventiseiesimo il giorno precedente, il portacolori dello Scalve Boarder Team ha sfiorato l’accesso alle semifinali chiudendo la competizione in nona posizione. Discorso simile anche per Marika Savoldelli che lungo il pendio francese ha colto i primi punti nel circuito continentale. A segno nella prova FIS ...

