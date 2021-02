Conte-ter, ministro che viene e capogruppo che va: così funziona il risiko delle poltrone (Di martedì 2 febbraio 2021) Sturare e non otturare. Ecco la regola aurea di ogni trattativa politica, l’ingrediente basico senza il quale neppure ne è immaginabile la riuscita. Significa che ad ogni promoveatur deve corrispondere un amoveatur cosicché ciascun nominato in una casella ne lascia libera un’altra per il nominando che verrà. E il Conte-ter non fa eccezione. Soprattutto se si considera che in primavera si vota nelle più grandi città e che la prima poltrona di una grande città ben può competere in prestigio, importanza e potere con una sua omologa ministeriale. E così prende corpo l’idea di rispedire a Napoli l’esploratore Roberto Fico per lasciare libero lo scranno più alto di Montecitorio che fa gola a Dario Franceschini. Lo scambio di ruoli a base del Conte-ter Non perché gli piaccia gestire il traffico dei peones, ma perché da lì la poltronissima del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Sturare e non otturare. Ecco la regola aurea di ogni trattativa politica, l’ingrediente basico senza il quale neppure ne è immaginabile la riuscita. Significa che ad ogni promoveatur deve corrispondere un amoveatur cosicché ciascun nominato in una casella ne lascia libera un’altra per il nominando che verrà. E il-ter non fa eccezione. Soprattutto se si considera che in primavera si vota nelle più grandi città e che la prima poltrona di una grande città ben può competere in prestigio, importanza e potere con una sua omologa ministeriale. Eprende corpo l’idea di rispedire a Napoli l’esploratore Roberto Fico per lasciare libero lo scranno più alto di Montecitorio che fa gola a Dario Franceschini. Lo scambio di ruoli a base del-ter Non perché gli piaccia gestire il traffico dei peones, ma perché da lì la poltronissima del ...

fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% degli italiani vuole un Conte ter. Uno su due è contro il voto anticipato - NicolaPorro : #Conte ha uno sponsor al #Quirinale. Ecco chi è davvero l’uomo che sussurra a #Mattarella nel retroscena di Luigi B… - CarloCalenda : Nessun riformista - liberale, progressista o popolare - può davvero pensare che un Conte TER nato sulla sfiducia, l… - RobertoSignore7 : RT @giordedo: Ma per quale ragione Italia Viva dovrebbe accettare un Conte ter , se diciamo no non si vota , governo istituzionale dei migl… - Floriodv : RT @MGAlbanesi: #Arcuri al Governo? Spero sia una bufala giornalistica... -