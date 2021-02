Castan, intervento violento dell’ex Roma: calcio in faccia choc – VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Ve lo ricordate Leandro Castan? L’ex difensore della Roma è stato protagonista in negativo di un intervento incredibile Un calcio in faccia al portiere. Leandro Castan, ex difensore della Roma ed attualmente al Vasco Da Gama, è stato protagonista di un intervento incredibile, ma subito ha chiesto scusa. Un intervento sul portiere del Bahia Douglas L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) Ve lo ricordate Leandro? L’ex difensore dellaè stato protagonista in negativo di unincredibile Uninal portiere. Leandro, ex difensore dellaed attualmente al Vasco Da Gama, è stato protagonista di unincredibile, ma subito ha chiesto scusa. Unsul portiere del Bahia Douglas L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lozioconsigliaa : Castan, intervento killer sul portiere: calcio in faccia, necessari 5 pu... Guarda il Video??… - infoitsport : Roma, intervento shock dell’ex Castan a Douglas: espulsione e cinque punti di sutura per il portiere. Poi le scuse… - infoitsport : VIDEO – Follia di Castan in Brasile: l’intervento shock dell’ex Roma fa il giro del mondo - AleCalzav : RT @TheRub14: L'ex Roma Leandro Castan è stato espulso per questo intervento sul portiere avversario. Si vede a occhio nudo che prende il p… - darioricci1292 : Leandro Castan, ex difensore della Roma, è stato espulso nel match Vasco de gama-Bahia per questo intervento che os… -