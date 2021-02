Caso Cucchi, sentenza medici: "Detenuti persone, non numeri. Lo Stato non può disinteressarsi di loro" (Di martedì 2 febbraio 2021) “Lo Stato ha certamente il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene. Questo è il terreno del tutto trascurato, in cui una vicenda, dal punto di vista giudiziario banale (un arresto in tema di stupefacenti), volge in pochi giorni in tragedia”. Il detenuto in questione è Stefano Cucchi, il geometra romano morto dopo essere Stato peStato a seguito di un arresto, il 22 ottobre 2019, a Roma. Queste parole, invece, sono state scritte dai giudici della Corte d’assise d’Appello della capitale, nelle motivazioni della sentenza con cui hanno disposto una assoluzione e riconosciuto quattro prescrizioni per cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini, dove Cucchi fu portato in seguito al pestaggio. Era il 14 novembre 2019 quando i sanitari conobbero questo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “Loha certamente il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene. Questo è il terreno del tutto trascurato, in cui una vicenda, dal punto di vista giudiziario banale (un arresto in tema di stupefacenti), volge in pochi giorni in tragedia”. Il detenuto in questione è Stefano, il geometra romano morto dopo esserepea seguito di un arresto, il 22 ottobre 2019, a Roma. Queste parole, invece, sono state scritte dai giudici della Corte d’assise d’Appello della capitale, nelle motivazioni dellacon cui hanno disposto una assoluzione e riconosciuto quattro prescrizioni per cinquedell’ospedale Sandro Pertini, dovefu portato in seguito al pestaggio. Era il 14 novembre 2019 quando i sanitari conobbero questo ...

