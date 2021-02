Blitz contro Cosa nostra e Stidda: 23 arresti. “Trovato un pizzino di Messina Denaro, è ancora il Capo” (Di martedì 2 febbraio 2021) Blitz antimafia dei carabinieri del Ros che hanno arrestato 23 persone affiliate a Cosa nostra e Stidda. L’Operazione Xydi, coordinata dalla Procura di Palermo, ha toccato le province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Palermo. Tra i fermati ci sono sei capimafia, tre capi della Stidda, un ispettore e un assistente Capo della polizia. E ci sono pure poliziotti penitenziari sotto inchiesta. Torna in carcere anche Angelo Gallea, il mandante dell’omicidio del giudice Livatino. Aveva lasciato il carcere il 21 gennaio 2015, dopo aver scontato 25 anni. Era ritenuto un detenuto modello. Cosa nostra e Stidda: arrestati due poliziotti e un avvocato boss L’Operazione Xydi si è svolta col supporto in fase esecutiva dei carabinieri dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021)antimafia dei carabinieri del Ros che hanno arrestato 23 persone affiliate a. L’Operazione Xydi, coordinata dalla Procura di Palermo, ha toccato le province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Palermo. Tra i fermati ci sono sei capimafia, tre capi della, un ispettore e un assistentedella polizia. E ci sono pure poliziotti penitenziari sotto inchiesta. Torna in carcere anche Angelo Gallea, il mandante dell’omicidio del giudice Livatino. Aveva lasciato il carcere il 21 gennaio 2015, dopo aver scontato 25 anni. Era ritenuto un detenuto modello.: arrestati due poliziotti e un avvocato boss L’Operazione Xydi si è svolta col supporto in fase esecutiva dei carabinieri dei ...

