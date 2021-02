Australian Open 2021: entry-list, teste di serie e partecipanti tabellone maschile. Presenti nove italiani (Di martedì 2 febbraio 2021) I giocatori che animeranno gli Australian Open 2021 di tennis da tempo si sono recati in Australia, in modo da rispettare la quarantena imposta all’arrivo nel Paese, per questo le qualificazioni maschili si sono giocate a metà gennaio a Doha, in Qatar. Il tabellone cadetto ha messo a disposizione sedici slot per il tabellone principale, a cui vanno ad aggiungersi cinque lucky loser, oltre ai 99 ammessi di diritto (comprese le 32 teste di serie) ed a sette delle otto wild card. Per l’Italia prenderanno parte al primo Slam stagionale nove azzurri: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager ed Andreas Seppi. I 128 partecipanti AGLI ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) I giocatori che animeranno glidi tennis da tempo si sono recati in Australia, in modo da rispettare la quarantena imposta all’arrivo nel Paese, per questo le qualificazioni maschili si sono giocate a metà gennaio a Doha, in Qatar. Ilcadetto ha messo a disposizione sedici slot per ilprincipale, a cui vanno ad aggiungersi cinque lucky loser, oltre ai 99 ammessi di diritto (comprese le 32di) ed a sette delle otto wild card. Per l’Italia prenderanno parte al primo Slam stagionaleazzurri: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager ed Andreas Seppi. I 128AGLI ...

antokindness : RT @EliseiNicole: Melbourne, zero covid. All'Australian Open 30 mila tifosi in tribuna per il tennis - Simon_Forever : con Matteo ho parlato qualche giorno fa e mi ha detto “sto bene, ho fatto allenamenti forti e intensi”. Direi che n… - ArmandoSoave85 : WTA 500 Gippsland Trophy Camila Giorgi vs Sofia Kenin 5-7, ritiro Giorgi Spero non sia niente di grave per gli Aus… - CamiGiorgi_fan : Camila si è ritirata dal match. Speriamo non sia niente di grave per gli Australian Open #TeamCamila #CamilaGiorgi - zazoomblog : Australian Open l’albo d’oro: Novak Djokovic comanda con otto successi a Melbourne - #Australian #l’albo #d’oro:… -